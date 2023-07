Ausilio e il suo profilo ‘fake’: “Serve per controllare le mogli dei calciatori”

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha svelato di usare Instagram per seguire le mogli dei calciatori: “Alcune hanno dato problemi”.

Usare i social network per motivi di lavoro è diventata ormai una cosa normale in molte attività e c’è anche chi, come Piero Ausilio, pur utilizzando soprattutto mezzi e strumenti molto diversi, si affida proprio ai social per capire di più dei suoi calciatori e delle loro vite.

Il direttore sportivo dell’Inter, intervenendo a Milano all’evento 'Sport e musica nell'era della performance. Basta ancora solo il talento?', ha svelato di non avere un vero e proprio profilo Instagram, ma di averne creato uno ‘fake’ per seguire mogli e fidanzate dei calciatori al fine anche di capire di più sulle loro personalità.

“Lo confesso, io non ho un account Instagram ufficiale - riporta 'FCInter1908' - Ma comunque ho purtroppo iniziato a frequentarlo perché dovevo guardare le mogli, visto che qualcuna mi ha creato problemi. Diciamo che dalle mogli e dalle fidanzate si capiscono tante cose, anche dalla personalità di un calciatore”.

Ausilio ha iniziato ad usare questo profilo proprio perché la moglie di un suo calciatore aveva iniziato a creare qualche problema.

“Ho iniziato con la moglie di un calciatore, mi stava dando tantissimi problemi”.