Ausilio al vetriolo contro Petrachi: "Corto circuito all'Inter? Lui se ne intende"

Doveva essere una delle operazioni più importanti in assoluto dell’intera sessione estiva di calciomercato, ma quando si attendeva solo la fumata bianca è sfumata in maniera clamorosa.

Sembrava tutto fatto per lo scambio che avrebbe dovuto sancire il trasferimento di Politano alla e di Spinazzola all’Inter, il tutto si è però arenato dopo che i due giocatori avevano già svolto le visite mediche.

Nella giornata di domenica, commentando l’accaduto, Gianluca Petrachi ha parlato di un ‘corto circuito’ (“Evidentemente Ausilio e Marotta non si erano parlati”), una versione che non trova concorde Piero Ausilio.

Il direttore sportivo dell’ , parlando ai microfoni di Sky, ha spiegato come sono andate le cose.

“Queste sono le ultime parole sul caso Spinazzola-Politano, perché per noi la cosa è chiusa. Il direttore sportivo della Roma ha parlato di corto circuito perché penso che conosca bene la situazione, visto che ci si è trovato spesso, soprattutto in sede di conferenze stampa e interviste. Lo tranquillizzo dicendogli che all’Inter siamo tutti allineati e quando inizia una trattativa siamo tutti concordi. Se si va su un giocatore è perché c’è un’intesa tra il comparto tecnico e quello finanziario. Se questo è il suo pensiero è un problema suo, io dico che tra colleghi dovrebbe esserci maggiore rispetto e maggiore professionalità. Guardi in casa propria, io parlo dei problemi dell’Inter e non di quelli della Roma”.