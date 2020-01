Scambio Politano-Spinazzola, Petrachi: "Marotta e Ausilio non si sono parlati"

Petrachi spiega il mancato scambio con l'Inter: "Spinazzola sta benissimo e resta alla Roma. Politano? Se vogliono prestarcelo per sei mesi... ".

Dopo le parole di Marotta tocca a Gianluca Petrachi spiegare il caso del mancato scambio tra Politano e Spinazzola con l' dal lato della .

Il direttore sportivo giallorosso, intervistato da 'Sky Sport', per prima cosa chiarisce come le condizioni fisiche di Spinazzola non abbiano niente a che fare con quanto successo.

"Spinazzola sta benissimo ed è felicissimo di essere rimasto alla Roma. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Marotta io conosco Beppe, l ostimo e c'è anche amicizia tra di noi, però evidentemente in questa vicenda c'è stato un corto circuito tra il direttore sportivo e lui stesso perché evidentemente non si erano parlati. Certamente la Roma aveva chiuso l'operazione, con tantpo di mail, con tanto di risposte... e poi sappiamo com'è andata. Si è parlato di visite mediche, io vorrei ricordare che Spinazzola l'ha preso Marotta quando era alla ".

Nonostante questo non è ancora escluso che alla fine Politano possa arrivare alla Roma in una trattativa separata.

"Mi dispiace per Politano perché è un ragazzo che aveva voglia, entusiasmo e mi è dispiaciuto perché avrebbe voluto tanto indossare la maglia della Roma. Ribadisco, quando ci sono delle parole date e un'operazione è chiusa è chiusa. Ora non so cosa riterranno opportuno fare con Politano, certo era un giocatore che a noi serviva, ci serve un esterno come testimoniano le parole di Fonseca, poi se l'Inter vorrà prestare Politano alla Roma per consentirgli di fare questi 6 mesi e giocare noi siamo pronti ad ascoltare e a fare il bene di questo ragazzo che è un capitale dell'Inter e in caso di riscatto potrebbe diventare un giocatore della Roma".

Infine Petrachi nega ancora presunti dubbi sulle condizioni di Spinazzola e parla di parola non rispettata da parte dell'Inter.