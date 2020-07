Augustus Kargbo, dal mito Kallon alla Serie B con la Reggiana: ma piace già in Serie A

Un suo goal nella finale playoff contro il Bari ha regalato la promozione in Serie B alla Reggio Audace dopo 21 anni di assenza, eppure Augustus Kargbo è arrivato a Reggio Emilia grazie a...Google.

A raccontarlo a 'TeleReggio', nel giorno della sua presentazione, è stato lo stesso attaccante.

"Ho cercato informazioni su Google. Ho visto che qui hanno giocato Martins e Taffarel: mi piace molto anche Reggio come città”.

Il giovane Augustus ha iniziato a giocare a calcio scalzo nelle strade di Freetown, capitale della Sierra Leone, prima che a tredici anni venisse notato da Numukeh Tunkara che diventerà il suo agente e convince la famiglia a lasciarlo trasferire in Guinea per crescere.

Lo sbarco in invece risale al 2017 col Campobasso, poi , Roccella e ora Reggiana anche se il suo cartellino è ancora di proprietà del Crotone.

Nell'ultimo campionato di Serie C, Kargbo ha realizzato 8 goal a cui vanno aggiunti un goal e un assist nella semifinale playoff contro il Novara. Tanto che il suo nome sarebbe finito sul taccuino di , e .

Stanotte però è l'eroe di Reggio Emilia, dove è arrivato grazie anche alla passione per il mito Kallon.

"Ero piccolo quando giocava nell’ o nel ma in Sierra Leone è un idolo e ne sentivo sempre parlare, poi gli ho visto giocare una partita con la nazionale. Per noi è una leggenda, tutti i bambini sognano di diventare come lui, anch’io”.