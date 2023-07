Aubameyang pronto a ripartire dalla Ligue 1: vuole il Marsiglia, si tratta col Chelsea

Pierre-Emerick Aubameyang è pronto ad iniziare una nuova avventura: vuole lasciare il Chelsea e ripartire dalla Francia.

A dieci anni di distanza dall’addio al Saint-Etienne, Pierre-Emerick Aubameyang è pronto a ripartire dalla Francia e dalla Ligue 1.

Reduce da una stagione complicatissima vissuta al Chelsea, l’attaccante gabonese è intenzionato a rilanciare la sua carriera ed ha già trovato la squadra che potrebbe garantirgli quel minutaggio del quale nell’ultima annata non ha mai potuto godere: l’Olympique Marsiglia.

Aubameyang (nelle ultime ore erano circolate anche voci legate ad un possibile ritorno al Milan, oltre che di un possibile approdo in Arabia Saudita), che pur di iniziare una nuova avventura ha deciso di ridursi notevolmente lo stipendio, ha già trovato un accordo con il club transalpino sulla base di un triennale fino al 2026.

L’accelerata tentata dall’OM ha dato dunque i frutti sperati, adesso però c’è un ultimo ostacolo da superare: l’accordo con il Chelsea.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano infatti, il club londinese (che un anno fa ha versato nelle casse del Barcellona 12 milioni di euro pur di far suo il cartellino) non è disposto a cedere il giocatore a parametro zero e pretende un compenso di non meno di 6 milioni.

Colloqui tra le parti sono già stati programmati per questa settimana al fine di riuscire a sbloccare l’operazione.