L'attacco del Sassuolo si è spento senza Caputo: ipotesi Djuricic falso nove

L’attacco del Sassuolo è parso in difficoltà nelle ultime uscite. L’assenza di Caputo si fa sentire, contro la Roma potrebbe essere avanzato Djuricic.

Il ha rappresentato certamente una delle più belle realtà di questo inizio di stagione. In campionato infatti, la compagine neroverde è riuscita a totalizzare ben 18 punti in 9 partite, ovvero un bottino che vale un secondo posto in coabitazione con l’, figlio di 5 vittorie, 3 pareggi ed 1 sconfitta.

L’unico ko sin qui patito nel torneo dagli uomini di Roberto De Zerbi, è stato quello subito nell’ultima uscita casalinga proprio contro i nerazzurri. Al Mapei Stadium, i meneghini hanno dominato la gara gara dal primo all’ultimo minuto, così come ampiamente raccontato anche dallo 0-3 finale, approfittando di quella che è stata la peggiore prestazione proposta negli ultimi mesi dal Sassuolo.

I neroverdi sono ora chiamati a ripartire per difendere il loro posto nelle zone altissime di classifica, ma il prossimo avversario da affrontare non sarà propriamente di quelli più facili da superare: la all’Olimpico.

Anche i giallorossi sono reduci da una sconfitta pesante in campionato, quella per 4-0 contro il , e puntano quindi ad un risultato pieno per riprendere il loro cammino e superare proprio il Sassuolo in classifica.

Roberto De Zerbi, anche contro i capitolini, dovrà fare i conti con l’assenza di uno dei suoi uomini più importanti: Ciccio Caputo.

Il bomber neroverde è stato protagonista di un inizio di stagione strepitoso condito da cinque goal in sei partite, ma da inizio novembre è alle prese con problemi muscolari che l’hanno costretto a saltare tre gare su quattro, oltre agli impegni con la Nazionale.

Rinunciare ad un giocatore del suo calibro non è ovviamente semplice, ma il Sassuolo nelle prime due sfide giocate senza il suo bomber è riuscito comunque ad ottenere due successi importanti. Nel sesto turno si è infatti imposto per 2-0 sul Napoli grazie ai goal arrivati dal centrocampo (di Locatelli e Maxime Lopez), mentre nell’ottavo ha espugnato il campo del con il medesimo risultato e le redi di Boga e Locatelli.

Ovviamente meno bene le cose sono andate contro l’Inter, visto che al di là del risultato, gli uomini di De Zerbi hanno faticato a pungere in avanti.

In tutte e tre le sfide giocate senza Caputo, il tecnico neroverde ha puntato sul giovane Raspadori al centro dell’attacco, ma all’Olimpico le cose potrebbero cambiare. I numeri infatti parlano chiaro: se nelle prime 5 giornate i goal segnati sono stati ben 16, nelle ultime quattro sono stati solo 4.

Visto che anche Defrel non sarà dalla partita, De Zerbi starebbe pensando anche ad un’altra ipotesi: Djuricic ‘falso nove’. Il trequartista serbo è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione e con la Roma ha un ottimo feeling: l’ultima volta che li ha sfidati ha segnato un goal e fornito un assist.

Qualora il tecnico del Sassuolo dovesse propendere per questa opzione, Raspadori potrebbe tornare in panchina, mentre Traoré si prenderebbe un posto sulla trequarti.