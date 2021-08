Un altro attaccante per Pioli: il Milan punta Pellegri del Monaco

Il Milan ha individuato in Pietro Pellegri un potenziale rinforzo per il suo attacco. La punta classe 2001 milita nel Monaco.

Il Milan non vuole fermarsi ad Olivier Giroud ed anzi punta a rafforzare il suo reparto offensivo con un altro centravanti che andrebbe ad affiancare proprio il campione francese, oltre a ovviamente Zlatan Ibrahimovic.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ il profilo giusto da mettere a disposizione di Stefano Pioli è già stato individuato in Pietro Pellegri.

L’attaccante, che per alcuni anni ha detenuto il record di giocatore più giovane ad esordire in Serie A (a 15 anni e 280 giorni quando vestiva la maglia del Genoa), dal 2018 milita nel Monaco, ma quella in Ligue 1 è stata per lui un’avventura avara di soddisfazioni.

Frenato da una lunga serie di problemi fisici che l’hanno costretto a stop lunghissimi (lo scorso 13 settembre 2020 ha fatto il suo ritorno in campo dopo due anni di assenza), nell’ultima stagione ha totalizzato 17 presenze complessive (16 delle quali in Ligue 1) condite da un goal.

Il Monaco nel 2018 ha sborsato oltre 30 milioni di euro per prelevarlo dal Genoa, ma oggi la quotazione del suo cartellino è sensibilmente inferiore.

Per il Milan si tratterebbe di un rinforzo giovane, ma già con esperienza e tanto potenziale da esprimere ancora. I contatto con il club del Principato sono già stati avviati e c’è già stata un’apertura alla cessione, ma si sta cercando la formula giusta per chiudere l’operazione.