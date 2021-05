L'Atletico Madrid resta a +2 sul Real in Liga: Barcellona fuori dalla corsa

L'Atletico Madrid rimonta l'Osasuna nel finale e resta a +2 sul Real, vittorioso a Bilbao. Ko del Barcellona, out dalla corsa per il titolo.

Sarà una questione a due la lotta per la vittoria della Liga 2020/2021: l' Atletico Madrid mantiene due punti di vantaggio sul Real dopo una gara al cardiopalma con l'Osasuna, decisa da Suarez nel finale.

'Colchoneros' sotto a causa del goal di Budimir, un colpo di testa parato da Oblak oltre la linea di porta: in Spagna la Goal Line Technology non c'è e c'è bisogno del VAR per convalidare il momentaneo 0-1. La riscossa degli uomini di Simeone è guidata da Renan Lodi, al primo goal in questo campionato, e trova la sua massima espressione con la zampata del 'Pistolero', assistito da Carrasco.

Al Real Madrid invece basta una rete di Nacho per avere la meglio sull'Athletic Bilbao al 'San Mames' e per tenere ancora in vita le speranze di uno smacco ai cugini all'ultima giornata, quando i 'Blancos' ospiteranno il Villarreal di Emery che oggi ha sconfitto con un largo 4-0 il Siviglia.

L'Atletico Madrid, invece, è atteso dalla delicata trasferta sul campo del Valladolid di Ronaldo, in piena lotta per non retrocedere a 90 minuti dalla fine. In caso di arrivo a pari punti, a spuntarla sarebbe il Real in virtù del rendimento migliore nei due scontri diretti: per far sì che questo scenario si realizzi, alla truppa di Zidane serve obbligatoriamente una vittoria.

Fine della corsa per il Barcellona, sconfitto al 'Camp Nou' dal Celta Vigo: la rete di Messi è illusoria, la doppietta di Mina sancisce l'aritmetica estromissione dai giochi di potere per i blaugrana, fuori dalla top two per la prima volta dal 2008. Espulso Lenglet per doppia ammonizione.