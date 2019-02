Atletico Madrid-Real Madrid 1-3: Colchoneros ancora ko, il derby è Blancos

Il Real Madrid batte l'Atletico Madrid nel derby con le reti di Casemiro, Ramos e Bale: non basta il momentaneo pareggio di Griezmann ai Colchoneros.

Prosegue l'ottimo momento del Real Madrid , che si aggiudica il derby sul campo dell' Atletico Madrid e centra la quinta vittoria consecutiva in campionato. Seconda sconfitta di fila per i Colchoneros.

Simeone punta subito su Morata in coppia con Griezmann e sceglie due esterni di centrocampo offensivi come Lemar e Correa, Solari conferma Vinicius e Lucas Vazquez nel tridente offensivo, ancora panchina per Bale e Asensio.

I padroni di casa operano subito una gran pressione sul portatore di palla avversario, ma al quarto d'ora è la formazione ospite a passare in vantaggio al primo vero affondo: sugli sviluppi di un calcio piazzato Ramos prolunga di testa per Casemiro, che viene lasciato libero di coordinarsi e con una splendida rovesciata batte Oblak.

Il Real Madrid prende fiducia con le accelerazioni di Vinicius ma l'Atletico Madrid colpisce poco prima della mezz'ora sull'asse Correa-Griezmann: verticalizzazione improvvisa dell'argentino per il francese, che brucia la difesa Blancos e batte Courtois con un rasoterra sotto le gambe.

Poco prima dell'intervallo l'ennesima accelerazione di Vinicius brucia però Gimenez, che lo stende sulla linea dell'area di rigore: l'arbitro assegna il penalty e dal dischetto Ramos incrocia all'angolino basso il nuovo vantaggio delle Merengues.

Nella prima parte del secondo tempo la partita diventa molto più nervosa e i contrasti in campo diventano molto più duri: fioccano i cartellini gialli e ne risente lo spettacolo in campo, con le due squadre che faticano a trovare spazi. Morata inventa un goal da urlo con un grande controllo in profondità e pallonetto dal limite su Courtois, ma si vede annullare la prodezza per posizione di fuorigioco.

Al 74' il Real Madrid mette però il punto esclamativo sul match approfittando di una palla persa dagli avversari a metà campo: Modric trova il corridoio giusto per il neo entrato Bale, che alla prima palla buona punisce Oblak con un chirurgico sinistro rasoterra. Nel finale Thomas rimedia il secondo giallo con una dura entrata su Kroos e lascia in dieci l'Atletico Madrid, che chiude nel peggiore dei modi il suo derby.