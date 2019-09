Atletico Madrid-Real Madrid 0-0: 'Blancos' ancora primi

Scialbo 0-0 nel derby tra Atletico Madrid e Real Madrid: invariato il distacco di un punto con i 'Blancos' ancora primi in attesa della Real Sociedad.

Il mantiene il primato della : 0-0 nel derby con l'Atletico che resta a un punto dai rivali. Le 'Merengues' rischiano però di essere superate dalla rivelazione , impegnata domenica sera sul campo del .

Simeone sceglie Joao Felix e Diego Costa per far male alla difesa di Zidane che risponde con il tridente Bale-Benzema-Hazard. Chance per Federico Valverde in mezzo al campo, Nacho terzino sinistro.

Il primo squillo alla porta di Courtois è a opera di Joao Felix: tiro a incrociare e pallone a lato di pochissimo. 'Blancos' in affanno a causa delle giocate da 'mal di testa' del talento portoghese e di Vitolo, il cui pallonetto si spegne sul fondo. Il finale della prima frazione è infuocato: Kroos impegna Oblak due volte, Joao Felix sfiora ancora la rete di destro.

La serata non positiva di Bale è testimoniata da un tentativo sballato all'ora di gioco: discesa di Nacho che serve il gallese, tiro inguardabile. Il pressing del Real aumenta notevolmente e induce Simeone a coprirsi con l'ex Marcos Llorente a prendere il posto di Joao Felix.

Oblak è miracoloso sull'incornata di Benzema, sostituito nel finale da Jovic che non riesce a cambiare le sorti della gara. Finisce senza reti e scossoni di classifica.