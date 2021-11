Atletico Madrid-Milan 0-1: Messias tiene vive le speranze di qualificazione dei rossoneri

Quando sembrava finita, il Milan dà il colpo di reni e resta aggrappato al sogno qualificazione agli ottavi di Champions League. La squadra di Pioli soffre ma batte di misura l'Atletico Madrid e vince la prima partita stagionale in Europa e sogna ancora la qualificazione agli ottavi di finale.

Subito brivido in avvio per il Milan. Carrasco scarta Kalulu sull'out di destra e scarica il pallone De Paul. L'argentino calcia di prima intenzione ma trova la pronta risposta di Tatarusanu in corner. Al termine dell'azione viene però segnalato il fuorigioco di Carrasco.

I rossoneri non sembrano aver subito lo spavento e prendono pian piano possesso della gara, arrivando con frequenza dalle parti di Oblak senza però riuscire a impensierirlo.

La partita è viva ma con poche occasioni veramente pericolose da una parte e dall'altra, dunque il primo tempo procede all'insegna dei duelli a centrocampo e dell'equilibrio fino allla fine dei primi 45 minuti.

La ripresa si apre con due azioni in fotocopia. Prima ci prova Saelemaekers per il Milan, poi Lemar risponde per l'Atletico ma nessuna delle due conclusioni mette in difficoltà i rispettivi portieri avversari.

L'occasione più nitida della partita se la prende il Milan. Ibra serve Messias sull'out di sinistra e il brasiliano mette in mezzo per Kessié, che arriva per il più comodo dei terzini. L'ivoriano non ha fatto però i conti con Savic, bravo a respingere e mantenere il risultato sullo 0-0.

La magia della Champions si vede all'86esimo. Sul cross di Kessiè dalla sinistra arriva Messias che impatta di testa e batte Oblak. Primo goal per lui, all'esordio assoluto nella competizione.

Gli ultimi minuti sono di sofferenza pura per il Milan, che difende strenuamente il vantaggio fino al fischio finale. Appuntamento decisivo il 7 dicembre, quando i rossoneri ospiteranno il Liverpool nell'ultima gara del girone.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID-MILAN 0-1

Marcatori: 87' Messias

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak 6.5; Savic 6.5, Gimenez 5.5, Hermoso 6 (66' Lodi 5.5); Llorente 5.5, Lemar 5 (64' Correa 5.5), Koke 5.5, De Paul 6 (78' Vrsaljko), Carrasco 6; Suarez 5.5 (77' Cunha), Griezmann 5.5 (81' Kondogbia sv). All. Simeone

MILAN (4-3-3): Tatarusanu 6; Kalulu 5.5 (67' Florenzi 5.5), Kjaer 6, Romagnoli 6, Hernandez 6; Kessie 6.5, Tonali 5.5 (66' Bakayoko 5.5) , Krunic 5.5 (65' Messias 7); Diaz 5.5 (78' Bennacer 6), Giroud 5 (65' Ibrahimovic 6), Saelemaekers 6. All. Pioli

Arbitro: Vincic

Ammoniti: Giroud (M), Llorente (AM), Bennacer (M), Hernandez (M)

Espulsi: nessuno