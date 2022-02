ATLETICO MADRID-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atletico Madrid-Manchester United

Atletico Madrid-Manchester United Data: 23 febbraio 2022

23 febbraio 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Amazon Prime Video

Streaming: Amazon Prime Video

L'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone ospita il Manchester United di Ralf Rangnick nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli spagnoli si sono qualificati piazzandosi al 2° posto nel Gruppo B alle spalle del Liverpool, mentre gli inglesi hanno vinto il Gruppo F precedendo il Villarreal.

Guarda Atletico Madrid-Manchester United in esclusiva su Amazon Prime Video

Le due formazioni non si sono mai affrontate precedentemente nella massima competizione calcistica europea. L'unico precedente fra le due squadre risale infatti alla Coppa delle Coppe 1991/92, quando i Colchoneros eliminarono i Red Devils agli ottavi con un punteggio complessivo di 4-1.

Da un lato l'Atletico Madrid ha perso tutte le ultime 4 partite di Champions League disputate contro squadre inglesi, dall'altro il Manchester United ha vinto solo una delle precedenti 7 trasferte in Spagna nella fase a eliminazione diretta di Champions League (4 pareggi e 2 sconfitte), battendo il Deportivo de La Coruña 2-0 nell'aprile 2002 grazie ai goal di David Beckham e Ruud van Nistelrooy.

Se i Colchoneros dovessero andare a segno, realizzerebbero la rete numero 500 del club fra la vecchia Coppa dei Campioni (100) e l'attuale Champions League (399 attualmente realizzati). In questo caso sarebbero la quarta società a tagliare il traguardo dopo Barcellona (624), Bayern Monaco (759) e Real Madrid (1001).

Antoine Griezmann è il miglior realizzatore degli spagnoli in questa competizione con 4 goal all'attivo, mentre Cristiano Ronaldo, autore di 6 reti, è il più prolifico nelle fila del Manchester United. In questa pagina tutte le informazioni su Atletico Madrid-Manchester United, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATLETICO MADRID-MANCHESTER UNITED

Atletico Madrid-Manchester United si disputerà la sera di mercoledì 23 febbraio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la prima fra le due squadre in Champions League, è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-MANCHESTER UNITED IN TV

La sfida Atletico Madrid-Manchester United sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming dalla piattaforma Amazon Prime Video, visibile tramite app per gli abbonati Prime anche su tutte le smart tv di ultima generazione.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca della gara degli ottavi di finale di Champions League, Atletico Madrid-Manchester United, sarà affidata a Sandro Piccinini, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

ATLETICO MADRID-MANCHESTER UNITED IN DIRETTA STREAMING

La sfida di Champions League, Atletico Madrid-Manchester United, potrà essere vista in diretta streaming su Amazon Prime Video anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l'apposita applicazione.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di GOAL avranno la possibilità di seguire Atletico Madrid-Manchester United anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete fin dalle ore che precedono la gara, le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali. Quindi, dopo il fischio d'inizio, sarete aggiornati minuto per minuto con la descrizione testuale dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-MANCHESTER UNITED

Simeone punterà sul classico 4-4-2 dei Colchoneros. In attacco João Felix è in vantaggio su Griezmann per affiancare Suárez. Correa e Carrasco si candidano invece a ricoprire il ruolo di ali, con Koke e Kondogbia interni di centrocampo. In difesa probabile coppia centrale composta da Felipe e Savic, mentre Marcos Llorente e Reinildo Mandava agiranno da terzini. Fra i pali ci sarà Oblak. Out per infortunio i vari Lemar, Cunha, Wass e Lecomte.

L'articolo prosegue qui sotto

Rangnik dovrebbe schierare i Red Devils con il 4-2-3-1. Gli unici indisponibili saranno gli infortunati Bailly, Matic e Cavani. Davanti al portiere De Gea, Dalot è favorito come terzino destro su Wan-Bissaka, mentre a sinistra agirà Shaw. Al centro della difesa Varane e Lindelöf si contendono il posto accanto a Maguire. La coppia dei mediani vedrà Pogba affiancare McTominay. Davanti Cristiano Ronaldo sarà l'unica punta, supportato dai tre trequartisti Rashford (favorito su Lingard), Bruno Fernandes e Sancho.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Felipe, Savic, Reinildo Mandava; A. Correa, Koke, Kondogbia, Carrasco; João Felix, L. Suárez.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo.