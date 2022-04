ATLETICO MADRID-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La notte della verità. L'Atletico Madrid ospita il Manchester City nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Guarda Atletico Madrid-Manchester City su Amazon Prime Video. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

Dopo l'1-0 dell'andata in favore dei Citizens, griffato dal guizzo di De Bruyne, l'Atletico si gioca il tutto per tutto davanti al proprio pubblico per centrare il traguardo delle semifinali della massima rassegna continentale.

Gli spagnoli sono obbligati a vincere se vogliono dare continuità al proprio percorso. Un eventuale successo con due goal di scarto manderebbe avanti Griezmann e compagni, mentre un'affermazione di misura prolungherebbe la sfida ai tempi supplementari.

Qualsiasi risultato diverso da una vittoria dell'Atletico, invece, significherebbe passaggio del turno per gli inglesi, pronti a sbarcare in quel di Madrid in leggera posizione di vantaggio.

Nella scorsa edizione della Champions League, entrambe le squadre si sono arrese al cospetto del Chelsea: l'Atleti è stato eliminato agli ottavi, mentre il City è stato piegato 1-0 dai Blues nella prima finale della sua storia.

Chi passa affronterà la vincente di Chelsea-Real Madrid. All'orizzonte, dunque, potrebbe esserci una rivincita contro i campioni d'Europa o un affascinante confronto con la squadra che detiene il maggior numero di trofei nella competizione.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atletico Madrid-Manchester City: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATLETICO MADRID-MANCHESTER CITY

Atletico Madrid-Manchester City si disputerà mercoledì 13 aprile 2022 allo Stadio 'Wanda Metropolitano' di Madrid. Calcio d'inizio del match alle ore 21.00.

DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-MANCHESTER CITY IN TV

Il match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra la formazione di Simeone e quella di Guardiola, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video. Sarà possibile scaricare e utilizzare l'app su smart tv di ultima generazione, oppiure ricorrendo a console di gioco quali PlayStation o Xbox, oppure collegandosi a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV.

ATLETICO MADRID-MANCHESTER CITY IN DIRETTA STREAMING

Grazie alla diretta su Amazon Prime Video, si potrà assistere al confronto decisivo di Madrid anche in diretta streaming, collegandosi al sito ufficiale attraverso pc o notebook, o scaricando l'app compatibile con i sistemi iOS e Android su smartphone e tablet.

Tutte le emozioni di Atletico Madrid-Manchester City saranno disponibili anche su GOAL. Collegandosi al sito ufficiale si potranno seguire gli sviluppi del match in tempo reale grazie alla tradizionale cronaca testuale della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Sandro Piccinini a raccontare Atletico-City per Amazon Prime Video. Al suo fianco in cabina di commento ci sarà Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-MANCHESTER CITY

Simeone con Felix al fianco di Griezmann. A centrocampo sarà l'ex Udinese De Paul ad affiancare Koke con Lemar e Renan Lodi sulle corsie laterali. In difesa linea a quattro a protezione di Oblak: da destra a sinistra, Vrsaljko, Savic, Felipe e Reinildo.

Guardiola pensa a Foden dal primo minuto al centro del tridente impreziosito da Mahrez e Sterling. In cabina di regia tocca a Rodri, con De Bruyne e Gundogan interni. Tra i pali c'è Ederson. Coppia centrale difensiva formata da Stones e Laporte. Capitolo terzini: Cancelo a destra, Aké a sinistra.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Reinildo Mandava; Lemar, Koke, De Paul, Renan Lodi; João Félix, Griezmann. All. Simeone

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Joao Cancelo, Stones, Laporte, Aké; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Sterling. All. Guardiola