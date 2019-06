Atletico Madrid, Llorente in arrivo dal Real Madrid: sostituirà Rodri

Marcos Llorente non trova spazio con Zidane e ha scelto l'Atletico Madrid, il Real però chiede 50 milioni di euro mentre l'offerta è ferma a 40.

Marcos Llorente cambierà squadra ma non città. Il centrocampista spagnolo infatti, secondo quanto riporta 'AS', ha già raggiunto un accordo con l' e vuole lasciare il Real.

Il giocatore d'altronde non rientra nei piani di Zidane e il quindi non si oppone alla sua cessione ma chiede 50 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dall'Atletico che non vuole spingersi oltre i 40 milioni.

La sensazione comunque è che l'affare si chiuderà anche perchè il Real ha bisogno di fare cassa dopo i tanti acquisti mentre l'Atletico deve sostituire Rodri.

Il centrocampista dei Colchoneros, come riporta 'Sky Sport', è ormai a un passo dal di Guardiola che per averlo pagherà la clausola da 70 milioni di euro presente sul suo contratto.

A quel punto la squadra di Simeone potrà partire all'assalto di Marcos Llorente. Il suo futuro è ancora a Madrid: dal Real all'Atletico.