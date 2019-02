Atletico Madrid-Juventus, Simeone a rischio squalifica per l'esultanza esagerata

Simeone potrebbe assistere dalla tribuna a Juventus-Atletico Madrid, oggi l'UEFA deciderà se aprire un procedimento sull'esultanza del tecnico.

Diego Pablo Simeone rischia seriamente di assistere a Juventus-Atletico Madrid dalle tribune dello 'Stadium'. Il tecnico infatti potrebbe pagare carissima l'esultanza smodata dopo il primo goal realizzato da Gimenez contro i bianconeri nella gara d'andata.

L'argentino in realtà al termine della partita ha chiarito che l'indicare le sue parti basse non era una provocazione nei confronti degli avversari, bensì una dimostrazione di come la sua squadra abbia gli attributi.

In ogni caso oggi l'UEFA sarà chiamata a decidere se derubricare il tutto a una semplice esultanza esagerata oppure aprire un procedimento nei confronti di Simeone.

Se così fosse, secondo 'La Gazzetta dello Sport', la squalifica del tecnico per la gara di ritorno in programma il 12 marzo a Torino sarebbe praticamente certa anche perché Simeone ha parecchi precedenti.

La scorsa stagione, ad esempio, l'argentino era stato squalificato 4 turni dall'UEFA dopo le reiterate proteste nella semifinale di andata di Europa League contro l'Arsenal.

In Spagna invece, nel 2014, Simeone si beccò addirittura 8 turni per aver dato uno schiaffetto al quarto uomo durante la gara di Supercoppa contro il Real Madrid.

A perdonare subito Simeone per il gestaccio è stato Massimiliano Allegri, che al termine della gara non si è soffermato più di tanto sul comportamento del collega.