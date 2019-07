Atletico Madrid, Joao Felix è colchonero: c'è l'ufficialità

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: l’ chiude una delle più importanti operazioni dell’intera sessione di calciomercato estiva assicurandosi uno dei più grandi talenti del panorama calcistico mondiale: Joao Felix.

Ad annunciare il buon esito della trattativa con il è stato lo stesso club iberico attraverso un video che ritrae il gioiello lusitano nel Museo del Prado di Madrid.

Il Benfica, attraverso una nota apparsa sul suo sito ufficiale, ha reso note le modalità che hanno portato alla chiusura dell’operazione.

“Il Benfica ha comunicato nella giornata di mercoledì alla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários di aver raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore Joao Felix per 126 milioni di euro”.