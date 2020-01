Flop Atletico Madrid: esce dalla Coppa del Re contro un club di terza divisione

La Cultural Leonesa vive una notte da sogno: elimina l'Atlético Madrid ai sedicesimi di finale della Coppa del Re dopo i tempi supplementari.

L'Atlético Madrid vive uno dei momenti più complicati della sua stagione: dopo la sconfitta in Supercoppa contro il e il crollo con l' in , arriva anche l'eliminazione a sorpresa dalla Coppa del Re, contro una squadra di terza divisione.

È la Cultural Leonesa a vivere una notte da sogno. Il club di Segunda Division B, il corrispondente della Serie C italiana, ha battuto 2-1 la squadra di Simeone dopo i supplementari, chiudendo una rimonta incredibile.

Il vantaggio dei Colchoneros lo ha firmato Correa, poi Castaneda e Benito hanno chiuso la rimonta e fatto volare agli ottavi di finale quella che tra le due era la netta sfavorita del confronto.

Seconda in classifica nel Gruppo 2 della Segunda Division B, dopo una stagione da dimenticare trascorsa in seconda serie nell'annata 2017/18 chiusa con la retocessione, la Cultural ha vissuto un sogno, raggiungendo un obiettivo storico in una nottata magica.

Simeone raccoglie invece i cocci e la terza delusione consecutiva in tre competizioni diverse. Nonostante tanti titolari in campo, come Joao Felix, Saul, Herrera e molti altri, la sua squadra mette in cassa una delle più grandi delusioni dell'anno.