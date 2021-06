Atletico Madrid-De Paul, Marino frena: “Ancora una distanza notevole"

Reduce da cinque stagioni giocate ad altissimi livelli con la maglia dell’Udinese addosso, Rodrigo De Paul si è guadagnato un posto tra i grandi protagonisti della sessione estiva di calciomercato.

Il centrocampista argentino infatti è finito nel mirino di molti club e, se fino a poche ore fa si parlava di un trasferimento all’Atletico Madrid praticamente certo, adesso le prospettive potrebbero essere cambiate.

Il direttore dell'area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, parlando ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, ha spiegato come quella con i Colchoneros sia una trattativa ancora lontana dalla conclusione.

“Ci sono vari discorsi per De Paul, tra i quali quello con l’Atletico Madrid che è tra i più avanzati. Ci sono però ancora delle distanze notevoli. Tante società vogliono il giocatore, tanti club sono ancora in ballo. La trattativa non è ancora decollata”.