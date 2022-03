Atletico Madrid-Cadice da dimenticare per Serrano: espulso 5' dopo l'ingresso in campo

Continua il periodo positivo in Liga dell'Atletico Madrid: quella ottenuta contro il Cadice è la quarta vittoria consecutiva, utile per portarsi al terzo posto a +3 sul Barcellona (che ha giocato due gare in meno).

Un 2-1 che porta la firma di Rodrigo De Paul, al primo sigillo nel massimo campionato spagnolo, ma che ha rischiato di essere stravolto dall'espulsione comminata a Javier Serrano nel finale.

Il 18enne centrocampista dei 'Colchoneros' è stato inserito da Simeone all'83' al posto di Joao Felix, autore della prima rete dei padroni di casa: un cambio conservativo per proteggere il vantaggio, messo in serio pericolo dall'entrata del ragazzo su Alex.

Un intervento scomposto, che ha indotto l'arbitro Gonzalez Fuertes ad estrarre il rosso diretto all'88', appena cinque minuti dopo l'ingresso in campo di Serrano.

La stessa sorte era toccata sul finire del primo tempo a Reinildo Mandava, ma in quel caso il VAR aveva tramutato la decisione del direttore di gara in un semplice giallo. Finale abbastanza concitato e, a farne le spese, sono stati anche due componenti della panchina del Cadice, entrambi espulsi per proteste.