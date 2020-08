Il comunicato dell’Athletic Bilbao: in sei positivi al Coronavirus

Il Coronavirus continua a non dare tregua e c’è un altro club che si ritrova costretto a fare i conti con nuovi casi di positività: l’ Bilbao.

A seguito degli ultimi esami svolti, sono stati ben sei gli elementi della prima squadra, o a contatto con essa, a risultare positivi. A confermarlo è stato il club attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Seguendo le linee guida stabilite da LaLiga, gli allenamenti della prima squadra saranno inizialmente individuali. Inoltre, come stabilito dal protocollo, venerdì prossimo tutti i negativi verranno sottoposti a nuovi test”.

“I giocatori e lo staff tecnico dell’Athletic Club, insieme al personale che lavora con la prima squadra, sono stati sottoposti martedì a test PCR e sierologici così come stabilito dal protocollo de LaLiga prima dell’inizio degli allenamenti prestagionali.

Tra coloro risultati positivi al test c’è anche una delle stelle di prima grandezza della squadra: Iñaki Williams. A confermarlo è stato lo stesso attaccante attraverso il suo profilo Twitter.

“Oggi mi hanno confermato che sono risultato positivo al test PCR. Sono asintomatico e mi sento bene. E’ ora di stare a casa in isolamento fino a quando non avrà sconfitto il virus. Sono ansioso di unirmi alla squadra per la preseason”.