L'Athletic Bilbao giocherà due finali di Copa del Rey in 15 giorni: due edizioni differenti

Sembra incredibile ma è così: il 3 aprile la finale dello scorso anno contro la Real Sociedad, il 17 quella di quest'anno contro il Barcellona.

La Copa del Rey sta per entrare nel vivo con la sua finalissima. Aspetta, ma quale Copa del Rey? Quella dell'anno scorso o quella di quest'anno? Entrambe! Sembra incredibile ma è proprio così, la competizione nazionale spagnola vivrà due finali consecutive nel giro di due settimane, per due edizioni diverse della coppa.

E la cosa ancora più incredibile è che ci sarà una squadra, l'Athletic Bilbao, protagonista in entrambe le finali. Il 3 aprile andrà infatti in scena la finale della passata stagione, rinviata causa Covid, tra Athletic e Real Sociedad.

Ma la squadra di Marcelino, il 17 aprile, vivrà la seconda finale di Copa del Rey, quella dell'attuale edizione, contro il Barcellona. I baschi potrebbero addirittura vincere due coppe o, chissà, non vincerne nemmeno una.

Un momento storico per il calcio spagnolo, con una rarità a tutti gli effetti. L'anno scorso furono proprio Athletic e Real Sociedad a decidere di rinviare la partita di un anno per poter giocare di fronte agli spettatori. Cosa che, purtroppo, non sarà comunque possibile. Intanto i baschi di Marcelino proveranno ad entrare nella storia, con le due finali di Copa del Rey in quindici giorni...