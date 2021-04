Athletic-Real Sociedad 0-1: assegnata la Coppa del Re 2020

La Real Sociedad supera per 1-0 l’Athletic nel derby basco e fa sua la Coppa del Re edizione 2019-2020. A decidere è stato Oyerzabal.

La Coppa del Re 2019/2020 ha finalmente il suo padrone. Si è infatti disputata all’Estadio de La Cartuja di Siviglia una finale che si sarebbe dovuta inizialmente giocare il 18 aprile 2020 e che allora fu rinviata a causa della pandemia.

A contendersi l’ambito trofeo sono state le due grandi per eccellenza del calcio basco, l’Athletic Bilbao e la Real Sociedad, ed avere la meglio è stata proprio quest’ultima che si è imposta per 1-0.

A differenza di quanto si potesse prospettare prima del fischio d’inizio, la sfida ha impiegato diversi minuti prima di decollare realmente. Ad avere la meglio nel primo tempo infatti è stata più la paura di sbagliare, piuttosto che la voglia di imporre il proprio gioco.

Fin dalle battute iniziali a farsi preferire è stata comunque la Real Sociedad che ha provato a dettare i ritmi, mentre l’Athletic ha pensato più a chiudersi per poi tenere di ripartire in contropiede.

Nella ripresa, al 63’, il vantaggio degli uomini di Alguacil: fallo in area di Inigo Martinez ai danni di Portu, per il direttore di gara Javier Estrada Fernandez è calcio di rigore oltre che rosso diretto. L’arbitro poi con l’ausilio del VAR commuta il rosso in giallo ma il penalty comunque resta. Sul dischetto per la trasformazione va Mikel Oyerzabal che non sbaglia.

Sotto di una rete, l’Athletic prova a reagire, ma il goal del pareggio non arriva a trionfare è la compagine di San Sebastian che per la terza volta nella sua storia vince quel trofeo che inseguiva dal lontano 1987.

Serata amara per l’Athletic Bilbao, che però il prossimo 14 aprile avrà la possibilità di rifarsi nella finale della Coppa del Re 2020/2021 che lo vedrà opposto al Barcellona.