Atalanta-Verona, nuovo infortunio al ginocchio per Gollini

L'Atalanta perde nuovamente Gollini: il portiere, reduce dalla rottura del crociato, lascia il campo per un problema allo stesso ginocchio.

L' incrocia le dita per le condizioni di Pierluigi Gollini. Il portiere orobico, appena tornato tra i pali della Dea in pianta stabile, subito dopo il vantaggio del realizzato su rigore da Miguel Veloso ha chiesto la sostituzione.

Come riportato da 'DAZN' si tratterebbe di un problema al ginocchio sinistro, lo stesso operato per ricostruire il crociato lesionato in estate: il fastidio, poi Gollini si è seduto sul prato verde vedendosi costretto al cambio.

Al suo posto Sportiello, con l'estremo difensore titolare visibilmente contrariato e preoccupato che ha lasciato il campo zoppicante: l'entità del problema, andrà valutato nelle prossime ore.