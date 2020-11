Atalanta-Verona, le formazioni ufficiali: Ilicic con Zapata, Muriel in panchina

Gasperini punta sullo sloveno nel tridente con Duvan e Gomez. Juric si affida a Di Carmine nel ruolo di prima punta, Barak e Zaccagni a supporto.

Le formazioni ufficiali di e :

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Mojica; Gomez; Ilicic, Zapata.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Dawidowicz; Faraoni, Ilic, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine.

Gasperini punta sul classico 3-4-1-2, con Ilicic preferito a Muriel per affiancare Duvan Zapata, con Gomez regolarmente sulla trequarti. Mojica rimpiazza Gosens a sinistra, de Roon e Freuler in mezzo con Hateboer a destra. In difesa davanti a Gollini non c'è Romero, ma Palomino con Toloi e Djimsiti.

Modulo quasi speculare per Juric, che senza Kalinic lancia Di Carmine con Barak e Zaccagni. Ilic e Tameze in mezzo, con Veloso in panchina. Faraonii a destra, Dimarco rimpiazza Lazovic a sinistra. In difesa davanti a Silvestri ci sono Ceccherini, Lovato e Dawidowicz.