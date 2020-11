Atalanta nella storia: è solo la quinta italiana a vincere ad Anfield

Battendo il Liverpool in trasferta, l’Atalanta ha raggiunto Genoa, Roma, Fiorentina e Udinese nel club delle italiane che hanno espugnato Anfield.

L’Atalanta si impone per 2-0 sul campo del ed in un colpo solo mette in cascina tre punti che la tengono ancora assolutamente in corsa per l’approdo alla fase ad eliminazione diretta della e compie quella che può essere definita come una vera e propria impresa.

Vincere in uno stadio come Anfield, uno dei templi del calcio mondiale, non è cosa da tutti, e infatti quella guidata da Gian Piero Gasperini è solo la quinta squadra italiana nella storia ad essere riuscita a sconfiggere i Reds nel proprio impianto.

La prima compagine a riuscirci fu il di Osvaldo Bagnoli il 18 marzo 1992. Si giocava in quell’occasione il match di ritorno dei quarti di finale di Coppa UEFA e a decidere la contesa fu una doppietta di Pato Aguilera (di Ian Rush il goal del momentaneo 1-1).

Altre squadre

Per il secondo successo italiano ad Anfield si è poi dovuto attendere il 22 febbraio 2001, quando è stata la di Capello, nel ritorno degli ottavi di finale di Coppa UEFA ad imporsi per 1-0 grazie ad una rete di Gianni Guigou.

Il 9 dicembre 2009 il primo trionfo di una compagine nostrana sul campo del Liverpool in Champions League. A riuscire nell’impresa, era una sfida della fase a gironi, fu la Fiorentina di Cesare Prandelli. I viola, dopo essere passati in svantaggio (di Benayoun il goal dei Reds), riuscirono a ribaltare il risultato grazie alle reti nella ripresa di Martin Jorgensen e Alberto Gilardino (in pieno recupero su assist di Vargas).

L’ultima vittoria italiana prima di quella degli orobici risaliva invece a poco più di otto anni fa. Il 4 ottobre 2012 l’ di Guidolin, in un match della fase a gironi dell’ , rispose al goal iniziale di Shelvey con Di Natale, l’autorete di Coates e Pasquale. A fissare il risultato sul definitivo 2-3 fu Luis Suarez con un calcio di punizione.