Atalanta-Shakhtar di Youth League: gli ucraini segnano con il passaggio su rigore

Curioso episodio durante la sfida di Youth League tra Atalanta e Shakhtar Donetsk: gli ucraini hanno segnato il 'rigore a due', con il passaggio.

Il 'rigore a due' in passato ha fatto molto parlare, anche ai massimi livelli: da quello fallito di Henry e Pirès a quello segnato, e criticato, di Suarez e Messi contro il . E, oggi, quello segnato dall'Under 19 dello Donetsk contro l' in Youth League.

I coraggiosi protagonisti che hanno preso il rischio, avendo poi ragione, sono stati Sudakov e Mudryk. Il secondo ha preso la rincorsa e una volta arrivato sul dischetto ha servito il compagno partito coi tempi giusti. Che, con precisione, ha spiazzato il portiere.

Мудрик ➡ Судаков ⚽ Футболисты «Шахтера» U19 разыграли пенальти в матче Юношеской лиги УЕФА с «Аталантой» U19. pic.twitter.com/2DwAmlH9R0 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 1, 2019

Il rigore è servito per passare in vantaggio al 25', ma Roberto Piccoli ha ribaltato il punteggio e fatto 2-1 per la 'Dea', prima che al 94' Abdulaiev firmasse il 2-2 finale. Il risultato non passerà alla storia, ma il rigore, probabilmente, sarà ricordato.