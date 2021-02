Atalanta-Real Madrid, le pagelle: Romero insuperabile, male Asensio

Le pagelle di Atalanta-Real: Romero è un muro, Pessina ovunque, deludono Ilicic e Muriel. Isco appannato, Asensio un fantasma, Mendy spiazza tutti.

PAGELLE ATALANTA

GOLLINI 5,5 - Risponde sempre presente, un po' meno sulla magia a giro di Mendy.

TOLOI 6,5 - Tampona e si propone: promosso a pieni voti.

ROMERO 7 - Dalle sue parti non si passa: vigore e senso dell'anticipo.

DJIMSITI 6,5 - Contiene Asensio tenendo alta la media voto della difesa orobica.

MAEHLE 6,5 - Perfeziona i meccanismi del Gasp nella notte più prestigiosa. (86' PALOMINO SV).

DE ROON 6,5 - Lotta come un leone vincendo il confronto col dirimpettaio Casemiro.

FREULER 5 - Ha sulla coscienza il fallo su Vinicius lanciato a rete: il suo Atalanta-Real dura 17'.

GOSENS 6,5 - Movimenti, inserimenti, incursioni: il tedesco è a '5 stelle'.

PESSINA 7 - La notte coi Blancos è quella della definitiva consacrazione: la Dea ha lucidato l'ennesimo talento.

MURIEL 5,5 - Cerca la giocata, ma sbatte contro il muro Real. (56' ILICIC 5 - Entra ad inizio ripresa ed esce dopo mezz'ora: una notte da cancellare. 86' MALINOVSKYI SV).

D. ZAPATA 6,5 - Fino al momento dell'infortunio, risulta tra i migliori. (30' PASALIC 5,5 - Non riesce ad incidere).

PAGELLE REAL MADRID

COURTOIS 6 - L'Atalanta rimane in 10' dopo 17 minuti e non viene mai impegnato.

LUCAS VAZQUEZ 5,5 - Adattato da terzino, fa fatica e si vede.

VARANE 6 - La Dea non riesce a pungere e il francese non corre grossi rischi.

NACHO 6,5 - Meglio del compagno per duttilità e capacità di lettura.

MENDY 7 - Una prova sufficiente viene impreziosita dalla magia che decide Atalanta-Real.

KROOS 6 - E' tra i pochi dei Blancos a provarci.

CASEMIRO 5,5 - Falloso e poco in partita: ammonito, salterà il ritorno.

MODRIC 6 - Tenta di imporre la propria classe, ma lo fa a corrente alternata.

ASENSIO 5 - Il peggiore del Real: non incide e appare avulso dal gioco. (76' ARRIBAS SV).

VINICIUS JUNIOR 6 - Strappa la sufficienza per aver provocato il rosso di Freuler: per il resto, prova sottotono. (57' MARIANO DIAZ 5 - Non entra mai in partita).

ISCO 5,5 - Agisce da falso nueve e si accende ad intermittenza. (76' HUGO DURO SV).

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 5,5; Toloi 6,5, Romero 7, Djimsiti 6,5; Maehle 6,5 (86' Palomino sv), De Roon 6,5, Freuler 5, Gosens 6,5; Pessina 7; Muriel 5,5 (56' Ilicic 5; 86' Malinovskyi sv), D. Zapata 6,5 (30' Pasalic 5,5). All. Gasperini.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6; L. Vazquez 5,5, Varane 6, Nacho 6,5, Mendy 7; Kroos 6, Casemiro 5,5, Modric 6; Asensio 5 (76' Arribas sv), Isco 5,5 (76' Hugo Duro sv), Vinicius Junior 6 (57' Mariano Diaz 5). All. Zidane.