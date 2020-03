Atalanta primavera, Piccoli non basta: il sogno Youth League termina ai quarti

L'Atalanta primavera accarezza il sogno quarti contro il Lione grazie a una doppietta di Piccoli, capocannoniere con 8 goal, ma viene beffata.

Piccoli segna, l' primavera sogna, ma alla fine ai quarti di finale di Youth League ci va il . È amaro il pomeriggio europeo della 'Dea', in attesa che la prima squadra scenda in campo a per la .

I bergamaschi hanno combattuto contro i pari età del Lione, ma non sono riusciti a completare quell'impresa che sembrava alla portata: la partita è finita 3-3 grazie al goal del talento Cherki, poi ai rigori hanno avuto la meglio i francesi.

Nei 90 minuti (il regolamento della Youth League non prevede supplementari) la partita aveva avuto un solo grande protagonista: Roberto Piccoli, bomber 'europeo' che già nella fase a gironi aveva segnato 6 goal in 6 partite.

Anche contro il Lione il classe 2001 ha segnato il primo e il terzo goal, con in mezzo la rete di Cambiaghi che era valsa il 2-0, prima della rimonta dell'OL fino al 2-2. Poi il botta e risposta finale, i rigori e la delusione di vedere infranto il sogno dei quarti.

Per i bergamaschi si trattava della prima partita ufficiale da quasi un mese, visto che il campionato primavera si è fermato il 15 febbraio. Ora termina anche l'avventura europea. Nonostante i goal di Piccoli, che ha sfruttato al meglio la vetrina internazionale: 8 reti in 7 partite che, per ora, gli valgono il titolo di capocannoniere della competizione.