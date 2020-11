Atalanta-Liverpool, le pagelle: Disastro Hateboer, furia Jota

Da incorniciare la prova di Salah, come quella di Alexander-Arnold. Nell'Atalanta non si salva nessuno, malissimo Palomino e Zapata.

Le pagelle di - :

DIOGO JOTA 8: Sembrava dovesse partire dalla panchina, invece il lusitano ha iniziato il match da titolare. Devastando la difesa dell'Atalanta sulla sinistra, sulla destra, muovendosi molto e mostrando tutta la qualità di cui è pregno: tripletta e balzo in vetta alla classifica marcatori.

HATEBOER 4: Non era al meglio, schierato da Gasperini in ogni caso: l'esterno olandese è stato spazzato via dagli attaccanti del Liverpool, superato dal diretto marcatore in tre dei quattro goal avversari. Una serta disastrosa.

ZAPATA 4.5: Era riuscito a segnare tre goal nelle prime due gare di Champions, mattatore contro Midtjylland ed . Stavolta è scesa in campo la sua ombra.

ALEXANDER-ARNOLD 7: Se è giudicato il miglior terzino al mondo ci sarà un motivo. Non solo assist, ma corsa continua tra attacco e difesa. Semplicemente unico.

SALAH 7: Se ha voglia, cioè praticamente sempre, l'egiziano non può essere recuperato. La corsa per il tris del Liverpool e il dribbling finale dimostrano ancora una volta perchè è un attaccante da mille e una notte.

PALOMINO 5 : Fermare Diogo Jota è praticamente impossibile nella triste serata di Bergamo. Ci prova in maniera distratta, senza riuscire a limitare le sue avanzate verso il goal: troppo veloce, troppo tecnico, uno. Troppo disattento, l'altro.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello 6; Toloi 5, Palomino 5, Djimsiti 5; Hateboer 4 (81' Depaoli sv), Pasalic 5.5, (63' Malinovskyi 5.5), Freuler 5.5, Mojica 4.5 (81' Ruggeri sv); Gomez 5 (81' Lammers sv); Muriel 5 (53' Pessina 5.5), Zapata 4.5.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 6; Alexander-Arnold 7 (82' N. Williams sv), R. Williams, J. Gomez 7, Robertson 6.5 (65' Keita 6); Jones 6.5, Henderson 6.5 (66' Milner 6), Wijnaldum 6.5 (82' Tsimikas sv); Salah 7, Diogo Jota 8 (66' Firmino 6), Mané 7.5.