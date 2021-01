Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali: occasioni per Miranchuk e Muriqi

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio: Gasperini concede riposo a Ilicic e Duvan, mentre Inzaghi lancia Pereira in coppia con il kosovaro.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-LAZIO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Muriel.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante, Akpa-Akpro, Fares; Pereira, Muriqi.

L' si gioca la rivincita della finale di Coppa del 2019 con il turnover in attacco: riposo per Ilicic e Duvan Zapata, campo per Miranchuk insieme a Muriel e Malinovskyi nel tridente. Pessina scala a centrocampo, dove a destra c'è Maehle. Djimsiti e Palomino titolari con Romero davanti a Gollini.

Altre squadre

Classico 3-5-2 per Inzaghi, con l'attacco rivoluzionato: occasioni per Muriqi e Andreas Pereira, come accaduto una settimana fa contro il . Escalante insieme a Milinkovic-Savic e Akpa-Akpro a centrocampo, con Fares e Marusic sulle corsie. Tra i pali ancora Pepe Reina.