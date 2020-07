Atalanta pronta a pescare dalla Juventus: idea Perin per la porta

Mattia Perin farà ritorno alla Juventus al termine della stagione: all'attuale portiere del Genoa è molto interessata l'Atalanta.

Potrebbe vivere un nuovo capitolo la collaborazione di mercato tra e : dopo l'operazione Muratore, acquistato dai nerazzurri per 7 milioni, occhio ad un'altra trattativa in procinto di decollare.

Come riportato da 'Sky Sport', la 'Dea' ha messo nel mirino Mattia Perin, individuato come il rinforzo giusto per la porta attualmente difesa da Gollini: attualmente si trova in prestito secco al ma, al termine della stagione, farà ritorno alla Continassa.

Probabilmente non per restarci: Perin è destinato ad intraprendere una nuova avventura che possa regalargli un minutaggio consono alle sue qualità, che a non sarebbe possibile in virtù della contemporanea presenza di due top come Szczesny e Buffon.

A Bergamo, l'estremo difensore laziale avrebbe quasi sicuramente l'opportunità di confrontarsi in un palcoscenico importante come quello della , a meno di un clamoroso ribaltone in queste ultime giornate di campionato.