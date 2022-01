Atalanta-Inter 0-0: portieri sugli scudi, finisce in parità a Bergamo

L’Inter vede interrompersi una lunga striscia scandita da otto successi consecutivi in campionato, ma lo ha fatto in una serata nella quale è comunque riuscita a portare a casa un punto dal peso specifico importante. Si è infatti chiusa sullo 0-0 la sfida che l’ha vista impegnata su uno dei campi più difficili d’Italia: quello dell’Atalanta.

Quella del ‘Gewiss Stadium’ doveva essere sulla carta una partita molto intensa ed effettivamente l’intensità non è mancata. Le due squadre si sono sfidate e viso aperto, lottando su ogni pallone. Ne è quindi venuta fuori una contesa aperta a qualsiasi risultato che ha visto sia Musso che Handanovic esaltarsi quando sono stati chiamati in causa.

A partite meglio è stata l’Inter, che ha dato fin da subito la sensazione di voler dettare i ritmi e di far valere la propria superiorità numerica a centrocampo. La prima vera occasione pericolosa del match è stata quindi confezionata proprio dagli ospiti con Dzeko che, poco dopo il quarto d’ora di gioco, da buona posizione non riesce a trovare lo specchio della porta di testa.

L’Inter ci prova ancora con Sanchez al 26’, ma questa volta è Musso a superarsi e a negare all’avversario, con uno straordinario intervento, il goal del vantaggio. La gara resta comunque sostanzialmente equilibrata e fino al fischio che sancisce la fine della prima frazione, non propone altri grandi sussulti.

Ad inizio ripresa è subito l’Atalanta a provarci con Pessina, ma questa volta a superarsi è Handanovic che conserva la sua porta inviolata. All’ora di gioco tocca a Musso tornare in cattedra questa volta per deviare in corner una conclusione di Dzeko, mentre al 66’ è Pezzella ad anticipare Darmian con un grande intervento e negargli quindi la possibilità di calciare a rete.

L’ultimo terzo di gara è vibrante e vede prima Dzeko fallire ancora un’ottima occasione di testa, poi Pasalic ad andare ad un passo dal vantaggio e all’81’ Handanovic compiere un altro mezzo miracolo per respingere una conclusione a colpo sicuro di Muriel.

I minuti finali scivolano via tra qualche interruzione di troppo ed il risultato non cambia più. A Bergamo finisce 0-0 tra Atalanta ed Inter.-

IL TABELLINO E LE PAGELLE

ATALANTA-INTER 0-0

ATALANTA (4-3-2-1): Musso 7; Djimsiti 6, Demiral 6.5, Palomino 6.5, Pezzella 6.5; Freuler 6, De Roon 6, Koopmeiners 6; Pessina 5.5 (78’ Miranchuk 6), Pasalic 6.5 (90’ Zappacosta s.v.); Muriel 6 (86’ Piccoli s.v.). All. Gasperini

INTER (3-5-2): Handanovic 8; D'Ambrosio 6, Skriniar 6, Bastoni 6 (82’ De Vrij s.v.); Darmian 6 (66’ Dumfries 6), Barella 6, Brozovic 6.5, Calhanoglu 5.5 (66’ Vidal 6), Perisic 6; Sanchez 6 (66’ Correa 6), Dzeko 5 (82’ Martinez s.v.). All. Inzaghi

Arbitro: Massa

Ammoniti: De Roon (A), Brozovic (I), Calhanoglu (I), Palomino (A)

Espulsi: Nessuno