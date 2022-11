Atalanta-Inter, goal di Dzeko, di Lautaro o autogol di Maehle e Palomino?

Dubbi su seconda e terza rete dell'Inter: Maehle calcia su Dzeko, Palomino tocca dopo Lautaro Martinez.

Doppio caso da Fantacalcio in Atalanta-Inter, in occasione del secondo e terzo goal nerazzurro, con Dzeko e Lautaro come protagonisti principali.

GOAL DI DZEKO O AUTOGOAL DI MAEHLE?

Partiamo dal 2-1 dell'Inter: Dimarco crossa forte in mezzo e trova la deviazione vincente di Dzeko, fortunato nel rimpallo con Maehle. L'esterno danese sembra far carambolare il pallone addosso al numero 9 nerazzurro senza ulteriori deviazioni. In questo caso +3 per Dzeko e +1 per Dimarco, come confermato anche da 'Fantacalcio.it'.

GOAL DI LAUTARO O AUTOGOAL DI PALOMINO?

Meno dubbi sul terzo goal dell'Inter. Lautaro esulta come se il goal fosse suo, ma l'ultima deviazione, quella decisiva, è di fatto di Palomino. Da regolamento, è dunque autogoal del centrale argentino: -2 per lui e nessun +3 per Lautaro.