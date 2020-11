L'Atalanta ritrova Gollini e Piccini: l’esterno non giocava da agosto 2019

In occasione di Spezia-Atalanta, hanno ritrovato il campo Gollini e Piccini. L’esterno non giocava una partita da oltre un anno.

Pierluigi Gollini ritrova il campo e lo fa 112 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato. Gian Piero Gasperini ha infatti deciso di puntare su di lui dall’inizio nella sfida tra ed .

Si tratta di un rientro importante per gli orobici che ritrovano il loro portiere titolare dopo oltre tre mesi e mezzo di assenza. Era infatti il 1° agosto quando l’estremo difensore classe 1995, nei primi minuti di Atalanta- , gara valida per l’ultima giornata della 2019-2020, sugli sviluppi di un corner battuto da Young, ha riportato un grave infortunio al ginocchio sinistri: lesione subtotale del crociato posteriore .

Gollini è stato quindi costretto a saltare la Final Eight di , oltre che la primissima parte della nuova stagione.

Di fatto il suo recupero era già stato completato alcune settimane fa, ma Gasperini ha deciso di non forzare i tempi e, pur convocandolo, gli ha riservato solo la panchina contro , , ed Inter , continuandosi ad affidare a Marco Sportiello.

Ma Gollini non è stato l’unico giocatore nerazzurro a ritrovare il campo in casa dello Spezia. Al 25’ della sfida infatti, Depaoli è stato costretto a al cambio da un problema muscolare ed il suo posto sulla destra è stato preso da Cristiano Piccini .

L’esterno, che in carriera ha vestito anche la maglia proprio dello Spezia, è approdato all’Atalanta a settembre con la formula del prestito con diritto di riscatto dal , ma sin qui non era ancora riuscito ad esordire con la sua nuova squadra.

Piccini, che in carriera ha anche indossato per 3 volte la maglia della Nazionale italiana, il 28 agosto 2019 ha infatti riportato la fattura della rotula del ginocchio destro: un infortunio gravissimo che l’ha costretto ad uno stop di oltre un anno.

Per Piccini, che non giocava una partita dal 24 agosto 2019, si è trattato anche del ritorno in quella Serie A che ha lasciato dopo la stagione 2013-2014 vissuta al . Da allora ha giocato in e vestendo le maglie di Betis, e appunto Valencia.