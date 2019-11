Atalanta-Dinamo Zagabria, Gasperini annuncia: "Zapata non convocato"

Lo 0-4 dell'andata brucia ancora, ma l' vuole voltare pagina. Anche perché, se vuole mantenere viva l'ultima fiammella della speranza, deve assolutamente battere la . E Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa, lo sa.

Segui 3 partite di Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

L'avvicinamento alla sfida di San Siro non è iniziato nel migliore dei modi: Gasperini annuncia che Duvan Zapata non sarà del match.

"Non è convocato, non ha ancora recuperato dall'infortunio: è passato più tempo del previsto e dobbiamo aspettare".

Se Zapata non ci sarà, discorso diverso riguarda Josip Ilicic e Luis Muriel. Entrambi, come confermato ancora da Gasperini, saranno della gara.

"Rientreranno in molti, tra cui anche Muriel. Turnover? Niente calcoli, dobbiamo pensare solo a vincere, perché ci porterà all'ultima gara. Barrow una possibilità? Nel momento in cui non c'è Zapata, sì, è una possibilità".