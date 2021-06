Sky Sport - L’Atalanta prepara il colpo: vicino l’accordo con l’Udinese per Musso

Juan Musso potrebbe salutare a breve l’Udinese, ma non la Serie A: è vicino l’accordo per il trasferimento all’Atalanta.

Approdato in Italia nell’estate del 2018 quando fu l’Udinese a scommettere sulle sue qualità, Juan Musso potrebbe presto cambiare squadra, ma non campionato.

Il suo nome negli ultimi mesi è stato spesso accostato a quello di top club della Serie A e ad assicurarsi il suo cartellino potrebbe adesso essere l’Atalanta.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, non solo la trattativa tra il club friulano e quello orobico è già stata avviata, ma è già arrivata ad una fase avanzata e potrebbe mancare poco alla definitiva fumata bianca.

L’Atalanta potrebbe chiudere l’operazione a fronte di un esborso da circa 20 milioni di euro.

Musso, classe 1994, a maggio ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze in Serie A. Nelle ultime tre stagioni si è consacrato come uno dei portieri più affidabili in assoluto del campionato italiano.