Atalanta-AZ, l’errore di Palomino è clamoroso: gli olandesi passano dopo 27”

Inizio di amichevole disastroso per l’Atalanta contro l’AZ. Agli olandesi sono bastati ventisette secondi per trovare la via del goal.

Ventisette secondi. Tanti ne sono bastati all’AZ per trovare la via della rete a Bergamo in occasione dell’amichevole con l’Atalanta. A sbloccare la partita ci ha pensato Hakon Evjen e lo ha fatto con una di quelle reti che raramente si vedono. Nessuna prodezza balistica o magia tecnica, ma semplicemente tanto pressing che ha portato a sfruttare il più clamoroso degli errori. A battere il calcio di avvio è stata l’Atalanta che però, a causa della tanta pressione degli olandesi, ha dovuto iniziare una lunga sequela di retropassaggi. La cosa si è ben presto trasformata in una gestione del pallone complicata, che si è poi fatta affannata quando la sfera è entrata nell’area di rigore nerazzurra. Palomino infatti ha servito Sportiello con un passaggio non propriamente perfetto, il portiere della Dea ha allora allargato a destra per Toloi il quale ha scaricato nuovamente per Palomino che, accentratosi, nel tentativo di allargare a sinistra ha colpito l’avversario. Evjen si è gettato in scivolata credendo nel possibile errore del difensore della Dea e così, dopo essere stato centrato, il pallone è carambolato in rete. Sportiello, che era completamente fuori posizione, non ha avuto la possibilità di intervenire e quindi l’AZ ha avuto modo di sbloccare la sfida grazie ad un errore di gestione clamoroso. Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

