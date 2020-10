Atalanta-Ajax, sassi contro il bus degli olandesi: nessun ferito

Alla vigilia di Atalanta-Ajax, un gruppo di pseudotifosi bergamaschi hanno lanciato sassi contro il bus ospite danneggiando un vetro: nessun ferito.

Tanta paura, ma nessun ferito. Vigilia di - caratterizzata da una sassaiola contro il pullman della compagine ospite, un brutto episodio che per fortuna non ha portato conseguenze.

Un gruppo di facinorosi presenti all'esterno del 'Gewiss Stadium', mischiato col resto dei tifosi orobici che avevano atteso il bus dell'Atalanta per incoraggiare 'Papu' e soci in vista della partita, come riporta 'Bergamo News' al passaggio di quello olandese ha dato vita ad un lancio di sassi.

Infranto un vetro, ma nessun danno a calciatori o membri dello staff dell'Ajax: i Lancieri hanno regolarmente raggiunto l'impianto per disputare il match, ma che tensione.