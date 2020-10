Atalanta-Ajax, Ilicic sostituito: problema al ginocchio

Josip Ilicic, nel finale di Atalanta-Ajax, viene sostituito da Gasperini dopo aver accusato un problema al ginocchio.

Tornato in campo da titolare anche in contro l' , Josip Ilicic ha terminato in anticipo la sua partita.

A poco più di dieci minuti dal termine, intorno al 77', lo sloveno si accasciato per terra toccandosi il ginocchio.

Subito è scattato l'allarme sulla panchina dell' ed Ilicic è stato sostituito da Malinovskyi, uscendo comunque dal campo sulle sue gambe.

Da valutare l'entità del problema, ma potrebbe trattarsi semplicemente di fatica accumulata. Ilicic era infatti reduce da 90 minuti giocati per intero contro la .

Gasperini ha detto più volte che ha bisogno di giocare, ma evidentemente i tanti mesi di inattività si fanno ancora sentire.