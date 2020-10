L'assurdo goal dell'Omonia Nicosia: su punizione da dietro il centrocampo

Settimana scorsa Kemar Roofe, attaccante dei . Questa settimana Jordi Gomez, centrocampista dell'Omonia Nicosia. L' 2020/21 regala solo goal pazzeschi da lontanissimo. Record su record.

Nella prima giornata, il giamaicano aveva regalato un goal clamoroso nel finale della gara contro lo Standard Liegi: dopo diversi dribbling una botta incredibile che ha scavalcato il portiere. Sotto gli occhi di Gerrard.

Jordi Gomez, mediano scuola che oggi gioca nell'Omonia Nicosia, club cipriota, ha fatto ancora meglio. Con un sinistro da fermo contro il che ha beffato Mvogo. Punizione battuta direttamente, in anticipo su tutti. Un goal talmente bello che nessuno si è lamentato della palla in movimento.

Il goal dell'ex Sunderland e non è bastato per vincere, visto che Malen ha firmato la rimonta olandese, ma gli è valso almeno un record: il goal da posizione più distante dell'Europa League. Battendo... Kemar Roofe. Dopo neanche una settimana. 56 metri.

56 - The goal scored by Jordi Gómez for Omonia Nicosia against PSV was from a distance of 56 metres, the furthest distance ever for a goal scored in the UEFA Europa League, beating last week's record by Kemar Roofe (@RangersFC) Madness. pic.twitter.com/ga04xOn3qT