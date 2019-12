Asse Juventus-Brescia: Pjaca a gennaio per arrivare a Tonali

Secondo 'Tuttosport', la Juventus è disposta a cedere Pjaca a gennaio al Brescia per 'apparecchiare' i discorsi relativi a Tonali.

La , come vi abbiamo raccontato in questi giorni, ha deciso di puntare al 100% su Sandro Tonali per la prossima stagione. Il giocatore ha convinto tutti in casa bianconera e sarà fatto tutto il possibile per convincere Cellino a dare il ragazzo alla Juventus.

Secondo quanto riportato dall'odierna edizione di 'Tuttosport', c'è un giocatore a sorpresa che potrebbe essere 'usato' dalla Juventus per convincere Cellino, anche se non rientrerebbe direttamente nello scambio per Tonali.

Stiamo parlando di Marko Pjaca. L’attaccante croato, 24 anni, ha superato i recenti problemi al ginocchio. Da qualche tempo l’ex si allena con la squadra di Maurizio Sarri a pieno regime.

Cellino ha fatto capire alla Juventus che oltre ad una cospicua somma in denaro, vorrebbe anche ricevere in cambio dei giocatori utili per tentare la salvezza in questa stagione. Pjaca raffigura proprio questa idea: tornando in forma e trovando ritmo in un "piccola" come il , il croato potrebbe essere molto prezioso per Corini da gennaio fino a maggio.

Per giugno, poi, la Juventus potrebbe inserire nella trattativa con il Brescia anche uno (o due) tra Hans Nicolussi Caviglia, Dany Mota Carvalho e Kwang-Song Han.