Asse Juve-Roma, non solo Dzeko: si parla anche di De Sciglio

Nell'operazione, in trattativa separata rispetto al bosniaco, può rientrare anche il terzino destro: ipotesi prestito con diritto di riscatto.

Riscontrate (grosse) difficoltà sul fronte Luis Suarez, alle prese con il complicato iter legato all'ottenimento della cittadinanza italiana, la inevitabilmente deve pensare a un piano alternativo ma immediato. Nel dettaglio, Arkadiusz Milik permettendo.

Tutte le strade, ora, portano a Edin Dzeko. Vuoi perché il bosniaco piace, e non poco, ad Andrea Pirlo. Vuoi perché la , se riuscisse a ottenere il sì del polacco in uscita dal , non avrebbe alcun problema nel vendere l'ex alla Signora. Il tutto, attorno ai 15 milioni. Plusvalenza e ingaggio extra lusso via.

Parallelamente, in trattativa separata, i capitolini potrebbero mettere le mani su Mattia De Sciglio. e Roma, infatti, hanno trovato sostanzialmente un accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto. Ora la palla passa al 27enne laterale milanese, chiamato a dare una risposta definitiva in tempi rapidi.