Ashley Young all'Everton: l'ex interista arriva a parametro zero

38 anni appena compiuti, Ashley Young comincia una nuova avventura dopo l'addio all'Aston Villa: ha trovato un accordo con l'Everton.

Salvatosi per il rotto della cuffia nella stagione conclusa da poco, dopo aver seriamente rischiato la retrocessione in Championship, l'Everton programma la prossima annata. E lo fa ripartendo da un... giovincello: Ashley Young, l'ex Inter.

38 anni compiuti domenica, Young si è accordato con i Toffees ed è pronto a firmare un contratto di un anno. Nella giornata odierna verranno completate le visite mediche, quindi sarà il momento della firma.

Young arriva a parametro zero, dunque senza costi di cartellino per l'Everton: il contratto dell'ex nerazzurro con l'Aston Villa, la sua ultima squadra, è infatti andato a scadenza lo scorso 30 giugno senza essere rinnovato. Dunque, nuova avventura per l'ex nazionale inglese.

All'Inter, Ashley Young ha giocato una stagione e mezza sotto la guida di Antonio Conte: arrivato a Milano nel gennaio del 2020, si è tolto la soddisfazione di trionfare anche in Italia, vincendo lo Scudetto dell'anno successivo, dopo aver già fatto incetta di titoli al Manchester United.

Nella passata stagione, Young è stato un tassello importante dell'Aston Villa che, preso in corsa da Unai Emery, si è tirato fuori dalle zone scottanti della classifica conquistando un posto in Conference League. Ma il club di Birmingham ha deciso di non proseguire il rapporto con lui. E l'Everton ne ha approfittato.