Ascoli-Salernitana, malore per Dziczek: in campo l'ambulanza

Attimi di paura si sono vissuti nel corso di Ascoli-Salernitana. Dziczek si è accasciato al suolo, poi ha fortunatamente ripreso conoscenza.

Momenti di grandissima paura nel corso dei minuti finali di Ascoli-Salernitana, match valido per il 24° turno del campionato di Serie B.

All’86’ infatti, il centrocampista della squadra ospite, Patryk Dziczek, si è accasciato al suolo dopo aver accusato un malore. La situazione è parsa subito di una certa gravità, tanto che è arrivata anche l’ambulanza in campo.

Tutti i giocatori di Ascoli e Salernitana, sono parsi sgomenti, e per alcuni minuti si è temuto il peggio, ma per fortuna Dziczek ha poi ripreso conoscenza ed è stato trasportato in ospedale per tutti gli esami del caso.

La gara, che era stata ovviamente interrotta, è stata poi condotta fino al triplice fischio finale (arrivato dopo 104’), con alcuni giocatori della Salernitana che, visibilmente sconvolti, sono anche scoppiati in lacrime.

Gennaro Tutino, l’autore dei due goal che hanno deciso la sfida, dopo il triplice fischio finale, parlando ai microfoni di DAZN, ha raccontato come ha vissuto gli attimi di terrore.