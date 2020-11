Cambio alla guida dell'Ascoli: esonerato Bertotto, ufficiale Delio Rossi

Delio Rossi torna in panchina: ufficiale il suo approdo all’Ascoli, che nelle scorse ore ha esonerato Bertotto.

Si è chiusa dopo appena nove partite l’avventura di Valerio Bertotto sulla panchina dell’. Il tecnico, che ad agosto era ripartito dal club bianconero dopo tre anni di inattività, ha pagato un complicato avvio nel campionato di Serie B, contraddistinto da una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte. Al suo posto ecco Delio Rossi, che dunque torna in pista.

Prima dell'ufficialità di Rossi, ad annunciare l’esonero era stata la società marchigiana attraverso un comunicato.

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il Sig. Valerio Bertotto, al quale va il ringraziamento per l’impegno e la dedizione profusi fino ad oggi”.

Poche ore più tardi, ecco la fumata bianca che sancisce l'avvicendamento.

"L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che il nuovo allenatore della prima squadra è il Sig. Delio Rossi. Con il neo tecnico arrivano anche i collaboratori Fedele Limone e Domenico Botticella. A Mister Rossi e al suo staff il benvenuto della Società bianconera e l'augurio per un proficuo lavoro".

Per Delio Rossi, che nel corso della sua lunga carriera ha allenato, tra le altre, , , , , e Levski Sofia, si tratta di un ritorno importante. La sua ultima esperienza in panchina risale infatti alla stagione 2018-2019, quando in Serie B tornò sulla panchina del Palermo per guidarlo nelle ultime tre partite del torneo.