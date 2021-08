Samu Castillejo sta per lasciare il Milan per tornare in patria: secondo il quotidiano spagnolo, mancano solo le firme per il trasferimento.

Gente che va, gente che viene. Dappertutto, anche al Milan. Dove, in attesa delle ultime entrate per completare la rosa di Pioli, il prossimo giocatore ad andarsene dovrebbe essere Samu Castillejo, pronto a tornare in Liga per indossare la maglia del Getafe. A riferirlo è il quotidiano spagnolo 'AS', secondo cui l'operazione è quasi chiusa: l'accordo tra tutte le parti è a un passo, tanto che mancherebbero soltanto le firme per formalizzare il trasferimento. L'agente di Castillejo, Manuel Garcia Quilon, si è recato nella giornata di martedì a Getafe per sbloccare la trattativa. Con successo. E ora il club madrileno è vicino a mettere a segno un discreto colpo, riportando in patria un giocatore che si era messo in luce al Villarreal.

Castillejo ha un contratto fino al 2023 con il Milan, ma è sempre stato considerato tra i giocatori cedibili. Il Getafe, sempre secondo 'AS', si è fatto avanti con il Milan per la prima volta un mese fa. E ora è finalmente riuscito a mettere le mani su un giocatore così ambito. Nello scorso campionato, Castillejo ha collezionato 28 spezzoni di partita in campionato, dei quali 12 da titolare, mettendo a segno una rete in casa della Sampdoria. Il Milan lo ha acquistato nel 2018 dal Villarreal, che a sua volta lo aveva preso dal Malaga tre anni prima.