Arthur alla Juventus? La madre frena: "È felice al Barcellona"

Lucia Mello risponde a una serie di tweet sul presunto sì del figlio al trasferimento alla Juventus: "Arthur è felice al Barcellona".

Punto numero uno: Arthur alla piace, eccome. Ed è per questo che proprio lui è il nome principale, assieme a quello di Miralem Pjanic, nelle chiacchierate con il . Punto numero due: il talento brasiliano sarebbe restio a lasciare la Catalogna dopo poco tempo.

Tutto già detto e ridetto nelle scorse settimane. E ulteriormente confermato dalla madre dell'ex centrocampista del Gremio, Lucia Mello, che su Twitter ha ribadito pubblicamente come il figlio non abbia intenzione di muoversi da Barcellona.

La Mello lo ha fatto dando la stessa risposta a una serie di tweet che riportavano le ultime indiscrezioni: quelle secondo cui Arthur avrebbe cambiato idea, accettando di essere incluso in uno scambio con Pjanic e, dunque, di lasciare il Barcellona per approdare alla Juventus.

"Arthur è felice a Barcellona".

Según la prensa italiana Arthur estaría cerca de aceptar su pase a la Juventus !!! pic.twitter.com/8eWxhN2Ggs — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) May 24, 2020

Insomma, strada sempre in salita per la Juventus, che però non ha intenzione di mollare la presa. I bianconeri hanno messo da tempo nel mirino Arthur, il vero obiettivo in tutta una lista di presunti obiettivi che attualmente vestono la maglia del Barcellona. La partita è ancora aperta.