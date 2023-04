13 minuti in stagione, fuori dai convocati nelle ultime partite di Premier: annata flop causa lungo infortunio e scelte tecniche.

13 minuti e nient'altro. Almeno senza includere le gare con la seconda squadra del Liverpool. Con quella allenata da Klopp, invece, il dato è quanto mai indicativo del flop inglese di Arthur, centrocampista brasiliano di proprietà della Juventus, dal 2022 in maglia Reds.

Una stagione che sembrava poter rilanciare Arthur, fortemente voluto dal Liverpool, dopo il periodo no alla Juventus. Invece tutto il contrario, considerato come l'ex Barcellona, arrivato in bianconero nell'ambito dell'affare Pjanic, sia stato messo ai margini della squadra, dopo aver tra l'altro saltato quattro mesi per infortunio.

Gli unici tredici minuti stagionali sono arrivati in Champions, contro il Napoli. In Premier, invece, Arthur non ha giocato nemmeno un minuto e da diverse giornate non viene neanche convocato da Klopp per le partite ufficiali del suo Liverpool. L'addio ai Reds e il ritorno alla Juventus non sembra essere in discussione, a meno di sorprese.

L'ultima panchina è quella del 4 aprile contro il Chelsea: da allora, nei match contro Arsenal, Leeds, Nottingham Forest e West Ham è rimasto fuori dalla lista dei convocati. L'esplosione di Curtis Jones e l'ultimo ritorno di Thiago dall'infortunio hanno spento le possibilità per Arthur, ai margini da diverse settimane.

Fuori da ottobre a febbraio, Arthur ha perso l'opportunità di trovare spazio al Liverpool e rilanciarsi. Alla fine è successo il contrario, con la sua carriera ora ad un punto morto dopo le zero presenze in Premier e i pochi minuti giocati con la seconda squadra, appena 243.

Klopp si è affidato ad altri interpreti durante l'infortunio di Arthur, portandolo in panchina solamente per necessità: ora, però, gli interpreti per i ruoli interni del centrocampo sono completi e lo spazio per il verdeoro si è ridotto ulteriormente, anche in qualità di sostituto.

L'infortunio sembrava di fatto poter interrompere il prestito, lo scorso gennaio, ma il Liverpool - con i connazionali in primis - si sono stretti intorno ad Arthur e alla fine il classe 1996 ha recuperato nel nord dell'Inghilterra. Senza però recuperare un vecchio status di giocatore top che si era ritagliato al Barcellona.

Tempi ormai dimenticati.