L'Arsenal annuncia il colpo: ufficiale l'arrivo di Odegaard dal Real Madrid

Real Madrid e Arsenal hanno trovato un accordo per il trasferimento a titolo definito ai Gunners del gioiello danese Martin Odegaard.

Si attendevano solo i crismi dell’ufficialità, adesso ci sono anche quelli: Martin Odegaard si trasferisce dal Real Madrid all’Arsenal.

A confermarlo è stato lo stesso club dei Gunners attraverso un comunicato apparso sul proprio sito.

“Martin Odegaard si unisce a noi arrivando a titolo definitivo dal Real Madrid”.

Anche il club iberico ha poi confermato attraverso una nota il buon esito della trattativa.

Per Odegaard si tratta di un ritorno all’Arsenal, visto che ha già vestito la maglia del club londinese tra gennaio e giugno in prestito, collezionando 18 presenze complessive.

Approdato al Real Madrid nel lontano 2015 quando era considerato uno dei giocatori più promettenti dell’intero panorama calcistico mondiale, ha fatto grande fatica ad imporsi in questi anni in prima squadra, mentre ha trovato più spazio all’Heerenveen, al Vitesse e alla Real Sociedad, altre squadre nelle quali si è trasferito in prestito.