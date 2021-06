L’Arsenal su Locatelli, Carnevali: “La loro l’unica proposta concreta”

Manuel Locatelli potrebbe diventare uno dei grandi protagonisti della sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Azzurra infatti, è tra i giocatori più ambiti in assoluto e, complici anche le grandi prestazioni proposte agli europei, ha attirato su di se le attenzioni di grandi top club italiani ed esteri.

A confermarlo è stato l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ai microfoni di 'Sky'.

“Stiamo cercando di lasciare il ragazzo tranquillo. Non ho parlato con lui e con i suoi procuratori, adesso è importante che sia sereno per la Nazionale. La Juve è l’unica squadra italiana con la quale abbiamo parlato. Ci siamo incontrati con Cherubini la settimana scorsa, ma non abbiamo approfondito il discorso. Con loro c’è un ottimo rapporto e continueremo a parlarci”.